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Ці екобудиночки можна скласти самому, як конструктор

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Будинок майбутнього - фото 1
Будинок майбутнього / businessinsider

Британські архітектори і голландські будівельники об'єдналися, щоб представити проєкт плавучих екологічних будинків, які можна збирати, як конструктор.

Дизайн-студія Grimshaw і будівельна компанія Concrete Valley спільно розробили проєкт модульних плавучих будинків Modular Water Dwellings. У них багато плюсів, але три основних: мобільність, здатність витримувати кліматичні зміни та енергетична автономність.

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Стандартизовані елементи для збірки плавучих будинків будуть виготовляти на фабриці, як деталі конструктора. Такий підхід використовують багато виробників модульних будинків, для того щоб зробити продукцію доступнішою і дозволити покупцям підібрати дизайн під їхні потреби.

Дизайнери назвали невисоку вартість і стійкість до змін навколишнього середовища основними перевагами проєкту, який, за їхніми словами, буде пропонувати "доступне житло, вільне від обмежень наземного будівництва і стійке до загроз від підвищення рівня моря".

Ці екобудиночки можна скласти самому, як конструктор - фото 412984

Ці екобудиночки можна скласти самому, як конструктор - фото 412985

Ці екобудиночки можна скласти самому, як конструктор - фото 412986

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Джерело: businessinsider
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