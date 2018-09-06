Як виглядатиме плавуче еко-місто зі сміття

Дизайн-студія Freischärler представила концепт плавучого міста з перероблених відходів.

У місті зможуть жити до 10 тисяч людей, які будуть вирощувати їжу за допомогою аеропоніки і отримувати електроенергію з морських хвиль.

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За задумом дизайнерів, мешканці отримуватимуть нові будівельні матеріали в результаті їх переробки в замкнутих системах - по аналогії з космонавтами на МКС, а сама агломерація буде нагадувати айсберг. Іншими словами, місто буде розширюватися як вгору, так і вглиб.

У Freischärler припускають, що поселення може існувати як офшорна зона, а розвиватися за рахунок вигідних умов для бізнесу і відсутності необхідності отримувати громадянство.

Як виглядатиме плавуче еко-місто зі сміття

Як виглядатиме плавуче еко-місто зі сміття

Як виглядатиме плавуче еко-місто зі сміття

Як виглядатиме плавуче еко-місто зі сміття

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