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Художник розмальовує звичайні споруди в Європі: яскраві фото

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Художник перетворює нудні будівлі у мистецтво - фото 1
Художник перетворює нудні будівлі у мистецтво / Wild Drawing

Талановитий митець перетворює нудні будівлі Європи у мистецтво. Зацініть!

Знайомтесь, індонезійський мураліст під псевдо WD (Wild Drawing), який останні 20 років мешкає у столиці Греції – Афінах. Він доволі відомий завдяки неймовірно реалістичним муралам, від яких перехоплює подих. За останні роки він побував на виставках та фестивалях в Америці, Європі та Азії. Зацініть!

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Художник перетворює нудні будівлі у мистецтво - фото 274287
Художник перетворює нудні будівлі у мистецтво / Wild Drawing
Художник перетворює нудні будівлі у мистецтво - фото 274286
Художник перетворює нудні будівлі у мистецтво / Wild Drawing
Художник перетворює нудні будівлі у мистецтво - фото 274285
Художник перетворює нудні будівлі у мистецтво / Wild Drawing
Художник перетворює нудні будівлі у мистецтво - фото 274284
Художник перетворює нудні будівлі у мистецтво / Wild Drawing
Художник перетворює нудні будівлі у мистецтво - фото 274283
Художник перетворює нудні будівлі у мистецтво / Wild Drawing
Художник перетворює нудні будівлі у мистецтво - фото 274282
Художник перетворює нудні будівлі у мистецтво / Wild Drawing
Художник перетворює нудні будівлі у мистецтво - фото 274281
Художник перетворює нудні будівлі у мистецтво / Wild Drawing
Художник перетворює нудні будівлі у мистецтво - фото 274280
Художник перетворює нудні будівлі у мистецтво / Wild Drawing
Художник перетворює нудні будівлі у мистецтво - фото 274279
Художник перетворює нудні будівлі у мистецтво / Wild Drawing
Художник перетворює нудні будівлі у мистецтво - фото 274278
Художник перетворює нудні будівлі у мистецтво / Wild Drawing
Художник перетворює нудні будівлі у мистецтво - фото 274277
Художник перетворює нудні будівлі у мистецтво / Wild Drawing
Художник перетворює нудні будівлі у мистецтво - фото 274276
Художник перетворює нудні будівлі у мистецтво / Wild Drawing
Художник перетворює нудні будівлі у мистецтво - фото 274275
Художник перетворює нудні будівлі у мистецтво / Wild Drawing
Художник перетворює нудні будівлі у мистецтво - фото 274274
Художник перетворює нудні будівлі у мистецтво / Wild Drawing

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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