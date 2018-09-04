Художник розмальовує звичайні споруди в Європі: яскраві фото

Талановитий митець перетворює нудні будівлі Європи у мистецтво. Зацініть!

Знайомтесь, індонезійський мураліст під псевдо WD (Wild Drawing), який останні 20 років мешкає у столиці Греції – Афінах. Він доволі відомий завдяки неймовірно реалістичним муралам, від яких перехоплює подих. За останні роки він побував на виставках та фестивалях в Америці, Європі та Азії. Зацініть!

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Художник перетворює нудні будівлі у мистецтво / Wild Drawing

Художник перетворює нудні будівлі у мистецтво / Wild Drawing

Художник перетворює нудні будівлі у мистецтво / Wild Drawing

Художник перетворює нудні будівлі у мистецтво / Wild Drawing

Художник перетворює нудні будівлі у мистецтво / Wild Drawing

Художник перетворює нудні будівлі у мистецтво / Wild Drawing

Художник перетворює нудні будівлі у мистецтво / Wild Drawing

Художник перетворює нудні будівлі у мистецтво / Wild Drawing

Художник перетворює нудні будівлі у мистецтво / Wild Drawing

Художник перетворює нудні будівлі у мистецтво / Wild Drawing

Художник перетворює нудні будівлі у мистецтво / Wild Drawing

Художник перетворює нудні будівлі у мистецтво / Wild Drawing

Художник перетворює нудні будівлі у мистецтво / Wild Drawing

Художник перетворює нудні будівлі у мистецтво / Wild Drawing

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