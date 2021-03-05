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Як виглядатиме перший у світі космічний готель
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Будівництво першого у світі космічного готелю почнеться вже у 2025 році. Якщо проєкт буде реалізований, то готель стане найбільшим створеним людиною об'єктом, коли-небудь запущеним в космос.
Про намір побудувати в космосі готель повідомив каліфорнійський стартап Orbital Assembly Corporation. Будівництво буде вестися за допомогою роботів.
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Якщо все піде за планом, перший в історії космічний готель відкриється у 2027 році. Поки немає ніяких подробиць про бюджет будівництва або про можливу вартість розміщення. Космічний готель Voyager Space Station буде на низькій навколоземній орбіті, на висоті близько 500 кілометрів. Об'єкт розрахований на прийом до 400 гостей. У ньому будуть розміщені ресторани, кінотеатри, тренажерний зал, бари і спа. Також біля готелю буде ряд капсул, які можуть бути продані NASA і Європейському космічному агентству для космічних досліджень.
Зовні об'єкт буде схожий на велике кільце, що буде постійно обертатися для створення штучної гравітації. "Парковання", де передбачається здійснювати висадку пасажирів і вантажів, буде всередині "кільця".
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