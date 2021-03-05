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Як виглядатиме перший у світі космічний готель

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Космічний готель - фото 1
Космічний готель / dailymail

Будівництво першого у світі космічного готелю почнеться вже у 2025 році. Якщо проєкт буде реалізований, то готель стане найбільшим створеним людиною об'єктом, коли-небудь запущеним в космос.

Про намір побудувати в космосі готель повідомив каліфорнійський стартап Orbital Assembly Corporation. Будівництво буде вестися за допомогою роботів.

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Якщо все піде за планом, перший в історії космічний готель відкриється у 2027 році. Поки немає ніяких подробиць про бюджет будівництва або про можливу ​​вартість розміщення. Космічний готель Voyager Space Station буде на низькій навколоземній орбіті, на висоті близько 500 кілометрів. Об'єкт розрахований на прийом до 400 гостей. У ньому будуть розміщені ресторани, кінотеатри, тренажерний зал, бари і спа. Також біля готелю буде ряд капсул, які можуть бути продані NASA і Європейському космічному агентству для космічних досліджень.

Зовні об'єкт буде схожий на велике кільце, що буде постійно обертатися для створення штучної гравітації. "Парковання", де передбачається здійснювати висадку пасажирів і вантажів, буде всередині "кільця".

Як виглядатиме перший у світі космічний готель - фото 450325

Як виглядатиме перший у світі космічний готель - фото 450326

Як виглядатиме перший у світі космічний готель - фото 450327

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Джерело: dailymail
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