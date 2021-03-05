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У мережі показали уламки космічного корабля Starship, який вибухнув після посадки
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Американська приватна космічна компанія SpaceX, яка належить Ілону Маску, здійснила 4 березня випробувальний запуск на 10 км 10-го прототипу багаторазового міжпланетного корабля Starship. Прототип вибухнув через кілька хвилин після посадки під час льотних випробувань.
У SpaceX заявили, що після вдалих випробувань "відбулося швидке незаплановане розбирання Starship SN10", і показали його уламки. Напередодні старту SN10 Маск зазначив, що випробування прототипу пройдуть успішно з імовірністю 60%. Starship SN10 тестували на пусковому комплексі SpaceX біля містечка Бока Чіка в штаті Техас. Корабель розробили для польотів на Місяць і Марс.
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Це була 2-а спроба протягом дня запустити Starship. Першу SpaceX здійснила за кілька годин до цього, однак за кілька секунд до старту бортові комп'ютери послали сигнал про проблему з двигуном. Тоді компанія SpaceX екстрено скасувала випробування прототипу Starship через проблеми з двигуном. 2 попередніх аналогічних випробування закінчилися вибухом при посадці корабля.
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