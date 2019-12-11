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Як виглядатиме оновлений Volkswagen Teramont

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Автомобіль випустять на початку 2020 року - фото 1
Автомобіль випустять на початку 2020 року

Компанія Volkswagen опублікувала кілька зображень рестайлінгового Atlas для ринку США. На північноамериканському ринку модель продається з 2016 року. Щоправда, до ринку України вона ще не дійшла.

Рестайлінговий кросовер відрізнятиметься від нинішньої версії по-новому оформленою передньою частиною – зокрема, отримав оптику, як у Atlas Cross Sport, а також новий шильдик і трохи інші бампери. Зокрема, передній бампер отримав вставки з амортизуючої піни, що позитивно позначилося на безпеці пішоходів.

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За інформацією Autoblog, за доплату для Altas можна буде замовити систему розпізнавання дорожніх знаків і адаптивний круїз-контроль з функцією повної зупинки.

У технічній частині нововведень не передбачається. Як і раніше, американцям буде доступний Atlas з "турбочетвіркою" 2.0 і 3,6-літровим "атмосферником" V6. Однак для першого стане доступна система повного приводу, тоді як раніше ця модифікація пропонувалася у США з моноприводом.

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Як виглядатиме оновлений Volkswagen Teramont - фото 373675

Як виглядатиме оновлений Volkswagen Teramont - фото 373676

Оновлений Atlas дебютує на початку 2020 року.

Teramont – найбільший кросовер в лінійці Volkswagen. Він комплектується турбомотором 2.0 TSI (220 кінських сил), а також 3.6 VR6 потужністю 280 сил і 360 Нм моменту. З літа цього року в лінійку увійшла версія з "атмосферником" VR6 потужністю 249 кінських сил. Агрегати поєднуються з восьмидіапазонним "автоматом" і повним приводом 4Motion.

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Джерело: Autoblog
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