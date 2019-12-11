У Німеччині представили унікальне авто, надруковане на 3D-принтері

Німецька компанія BigRep показала надрукований на 3D-принтері електромобіль з вбудованим автопілотом.

Варто відзначити, що це не перший електрокар, створений за допомогою 3D-друку: у 2018 році компанії Polymaker і XEV змогли спільно виготовити на 3D-принтері перший серійний електромобіль LSEV.

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Міні електрокар отримав назву Loci і компактні розміри, 85x146x285 см. Конструкція авто складається з 14 деталей, надрукованих на принтерах BigRep Pro, Studio G2 і One. Дизайн автомобіля вигадала компанія NowLab. Виробник підкреслює, що Loci ідеально підійде для їзди на невеликі відстані в умовах щільного міського трафіку.

Кузов електромобіля зроблений з запатентованого виробником матеріалу Pro HT, балки і з'єднання створені з використанням Nylon 6 (PA6/66), а шини з термопластичного поліуретану.

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