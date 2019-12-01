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Як виглядатиме оновлений Jaguar F-Type

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Jaguar F-Type покажуть у понеділок, 2 грудня - фото 1
Jaguar F-Type покажуть у понеділок, 2 грудня

Офіційні зображення Jaguar F-Type після рестайлінгу з'явилися в інтернеті напередодні дебюту. Британський спорткар отримає повністю змінену передню частину, злегка підретушовану корму, отримає нові колісні диски та кольори кузова.

Дизайнери Jaguar підготували для F-Type зовсім інше "обличчя" в стилі оновленого седана XE і кросовера F-Pace: спорткар отримав витягнуту вузьку горизонтальну оптику, нові бампери, передні крила іншої форми та повітрозабірники збільшеної площі. Площа капота стала більшою, а прорізи більше не закриті декоративними решітками.

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Ззаду впізнати рестайлінговий F-Type можна завдяки формі ліхтарів: вони позбулися круглої вставки й отримали графіку в дусі електричного кросовера I-Pace. Крім того, зазнав незначних змін дифузор і дизайн вихлопної системи.

Оформлення екстер'єру поки не розсекречене, але британська преса вважає, що купе і кабріолет отримають нову цифрову приладову панель, знайому завдяки Jaguar XE і функціональнішу інформаційно-розважальну систему. Крім того, F-Type очікує більшу різноманітність матеріалів обробки салону.

З рестайлінгом F-Type може втратити V-подібну наддувну "шістку", перейшовши на нову лінійку рядних шестициліндрових модульних двигунів сімейства Ingenium. Також не виключений дебют помірно-гібридної версії.

Прем'єра оновленого сімейства Jaguar F-Type відбудеться завтра. Захід пройде в партнерстві з виробником масштабних моделей іграшок Hot Wheels.

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Джерело: Motor
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