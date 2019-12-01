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Стало відомо, коли нарешті випустять гіперкар Mercedes-AMG One

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На Mercedes-AMG One доведеться трішки почекати - фото 1
На Mercedes-AMG One доведеться трішки почекати

Гіперкар власної розробки Mercedes-AMG дебютував ще у 2017 році і мав піти у виробництво вже у 2019, проте це виявилося значно складніше, ніж думали інженери. Через цілу низку технічних складнощів серійний випуск моделі One був відкладений до 2021 року.

Однак тепер, як пообіцяв виданню Road & Track керівник напрямку продажів Mercedes-AMG Міхаель Кнеллер, всі проблеми вже вдалося успішно вирішити.

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Тому у покупців 275 примірників гіперкара з'явилися цілком конкретні терміни, коли вони нарешті зможуть отримати свої автомобілі. За його словами, їх уже сповістили про початок поставок Mercedes-AMG One у 2021 році.

Перед випуском у компанії була низка проблем - фото 371381
Перед випуском у компанії була низка проблем

Головною проблемою Mercedes-AMG One стала його гібридна силова установка з 1,6-літрового бензинового турбомотора, восьмиступеневої роботизованої коробки передач, п'яти електромоторів і літій-іонних батарей.

Адаптувати двигун від справжнього боліда F1 для серійного автомобіля, допущеного до експлуатації на дорогах загального користування, було досить непросто: довелося "навчити" його відповідати нормам шумності і вмісту шкідливих викидів, знизити холості оберти до 1200 оборотів на хвилину, заводитися звичайною кнопкою і витримувати щонайменше 50 тисяч кілометрів пробігу замість однієї-єдиної гонки.

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Джерело: Road & Track
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