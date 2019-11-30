Honda створила класний бюджетний седан

Honda City – бюджетний седан, який тільки-но зазнав зміну поколінь. Компанія показала фото новинки і поділилася подробицями.

Седан побудований на платформі компактного хетчбека Honda Jazz. Але в дизайні кузова і в салоні нагадувань про донора не залишилося. Зовні нова Honda City 2020 швидше нагадує флагман Honda Accord.

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Задні ліхтарі також нагадують старші моделі, що напевно посприяє високим продажам. В інтер'єрі велику кількість декоративних елементів дизайнери вирішили замінити продуманими зручністю і функціональністю. Варто відзначити горизонтальний характер передньої панелі.

У рух новинку призводить трициліндровий турбодвигун об'ємом 1 л потужністю 122 к.с. і 173 Нм, що працює в парі з варіатором. Стартова ціна 19 тис. доларів.

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