Як виглядатиме оновлене меню Пуск у Windows 10

Не віриться, що з моменту виходу Windows 10 пройшло аж п'ять років. Утім, відтоді система практично не змінилася зовні. Microsoft вкрай неохоче вносить зміни в призначений для користувача інтерфейс, але вже кілька місяців дражнить оновленим меню "Пуск". Тепер компанія показала його у всій красі.

Оновлене меню "Пуск" опублікувала командою Microsoft 365.

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На представленому зображенні показані нові іконки стандартних додатків від Microsoft, випущені раніше в цьому році. Самі іконки більше не поміщені у квадрат, як це зроблено зараз. У правій частині меню компанія змістила акцент з "живих плиток", які протягом тривалого часу були унікальною фішкою, на користь ярликів програм. Крім того, їх фон буде залежати від обраної теми оформлення інтерфейсу: темною або світлою. В цілому такий дизайн виглядає "легшим" у порівнянні з нинішнім.

Очікується, що оновлене меню "Пуск" з'явиться в Windows 10 тільки в наступному році.

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