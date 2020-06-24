Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Як виглядатиме оновлене меню Пуск у Windows 10

  • 14
Меню Пуск зазнало низки косметичних змін - фото 1
Меню Пуск зазнало низки косметичних змін

Не віриться, що з моменту виходу Windows 10 пройшло аж п'ять років. Утім, відтоді система практично не змінилася зовні. Microsoft вкрай неохоче вносить зміни в призначений для користувача інтерфейс, але вже кілька місяців дражнить оновленим меню "Пуск". Тепер компанія показала його у всій красі.

Оновлене меню "Пуск" опублікувала командою Microsoft 365.

Це цікаво: Доступні для обраних: у Telegram з'явилась можливість здійснювати відеодзвінки

На представленому зображенні показані нові іконки стандартних додатків від Microsoft, випущені раніше в цьому році. Самі іконки більше не поміщені у квадрат, як це зроблено зараз. У правій частині меню компанія змістила акцент з "живих плиток", які протягом тривалого часу були унікальною фішкою, на користь ярликів програм. Крім того, їх фон буде залежати від обраної теми оформлення інтерфейсу: темною або світлою. В цілому такий дизайн виглядає "легшим" у порівнянні з нинішнім.

Як виглядатиме оновлене меню Пуск у Windows 10 - фото 412151

Як виглядатиме оновлене меню Пуск у Windows 10 - фото 412152

Очікується, що оновлене меню "Пуск" з'явиться в Windows 10 тільки в наступному році.

Читайте також: "Аварійна" зарядка iPhone: в iOS 14 виявили приховану функцію

Джерело: Windows Latest
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Літній відпочинок в Україні 2020: огляд ТОП 15 місць, куди варто поїхати
  • 12 червня, 15:00
  • 8476
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 296
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2397181
Загрузка...
Новини