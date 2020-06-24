Доступні для обраних: у Telegram з'явилась можливість здійснювати відеодзвінки

У квітні розробники Telegram оголосили про плани додати у месенджер функцію безпечних групових відеодзвінків до кінця поточного року. Здавалося, що доведеться трохи зачекати на її появу, але раптово можливість здійснення відеодзвінків з'явилася у тестовій версії додатка.

Функція відеодзвінків дебютувала у бета-версії Telegram з номером 6.3 для iOS. За замовчуванням вона вимкнена. Для активації необхідно увімкнути експериментальні функції у прихованому меню Debug, для виклику якого потрібно 10 разів натиснути на іконку шестерні вкладки "Налаштування".

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Після активації нової опції в профілі користувачів, які також увімкнули її, можна знайти кнопку для здійснення відеодзвінка. Під час розмови можна вибирати між основною та фронтальною камерою, а також вимикати мікрофон. Групові дзвінки поки не підтримуються.

З інших змін останньої бети – можливість автоматично вимикати повідомлення і переміщати в архів чати з користувачами, які не були додані в контакти, показ відео у режимі "картинка в картинці", вимикання попереднього перегляду медіа у списку чатів і вибір аватара з раніше використаних.

Про терміни появи усіх цих нововведень у стабільній версії Telegram поки нічого не повідомляється.

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