Як виглядатиме новий складний смартфон Samsung Galaxy Fold 2

Напередодні серпневої презентації смартфонів Samsung мережеві інформатори нарощують число витоків, пов'язаних з особливостями майбутніх новинок. Цього разу з'явилась нова інформація про Galaxy Fold 2.

Авторитетний інсайдер Ice Universe опублікував у своєму Twitter-блозі якісний рендер Samsung Galaxy Fold 2, а також розповів про його ключові відмінності від попередника.

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За даними джерела, екран гаджета діагоналлю 7,7 дюйма отримає рамки товщиною всього 3,8 мм, а фронтальна камера буде врізана в область невеликого отвору, діаметр якого складе 4,8 міліметра. На представленому рендері Galaxy Fold 2 зображений поруч з попередньою моделлю лінійки. Серед помітних відмінностей між смартфонами стало і співвідношення сторін, яке у новинки, згідно з попередніми витокам, складе 11,8: 9.

З чуток, смартфон буде побудований на базі процесора Snapdragon 865 з підтримкою 5G. Апарату приписують місткий акумулятор на 4500 мАг і ультратонке скло, яким буде покритий основний дисплей.

Анонс новинки очікується 5 серпня поточного року.

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