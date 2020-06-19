У мережу злили усі технічні характеристики Samsung Galaxy Note20 Ultra

Авторитетний інформатор Ice Universe, відомий своєю спеціалізацією на гаджетах Samsung, опублікував детальні специфікації флагманського смартфона Galaxy Note20 Ultra. Чим вразить Note20 з приставкою Ultra?

Згідно з витоком, крім "зарядженого" заліза, апарат отримає чимало інших відмінностей від попередника, включаючи новий тип дисплея і просунутішу камеру.

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За даними інсайдера, гаджет буде побудований на базі ще не анонсованого процесора Snapdragon 865 Plus, розігнаного до 3,01 ГГц проти 2,84 ГГц у "звичайного" чипа. Крім того, гаджет оснастять 120-герцовим QHD-дисплеєм, виготовленим із застосуванням низькотемпературних панелей з полікристалічного оксиду (LTPO) зі зниженим енергоспоживанням. Також у смартфоні повинна з'явитися якась унікальна функція основної камери і розширені можливості пера S Pen – детальніших даних стосовно цього джерело не надало.

Зміни, за словами інформатора, торкнуться і корпусу Galaxy Note20 Ultra. Очікується, що він стане на 0,3 міліметра тоншим, ніж у Galaxy Note10+. При цьому товщина рамок по периметру дисплея зліва і справа буде зменшена на 0,29 мм, а зверху і знизу – сумарно на 0,4 мм. Примітне і зменшення діагоналі корпусу на 1 міліметр.

Анонс оновленої флагманської лінійки смартфонів Samsung Galaxy очікується 5 серпня поточного року.

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