Тім Кук розповів, як побороти залежність від iPhone

Генеральний директор Apple Тім Кук, виступаючи в Нью-Йорку на саміті TIME 100, розповів про проблеми користувачів мобільних пристроїв, які практично цілодобово дивляться в екран смартфонів і планшетів. У компанії ніколи не розраховували на це і хочуть, щоб люди стали менше залежати від свого iPhone.

"Apple ніколи не хотіла максимізувати час користувача [проведений у смартфоні]. Ми ніколи не думали про це", – зізнався Кук.

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За останні кілька років Apple сильно змінила iOS, додавши в систему інструменти для контролю часу користування мобільним пристроєм. Спочатку в iPhone з'явився зручний центр повідомлень, в якому можна тонко налаштувати оповіщення від додатків (або вимкнути їх зовсім), а потім розробники додали розділ "Екранний час". З його допомогою можна отримувати доступ до звітів про те, скільки часу ви проводите в смартфоні, а також задати обмеження для додатків по годинах і днях тижня.

Тім Кук розповів, як боротися з залежністю від смартфонів / The Verge

Тім Кук, наприклад, серйозно підійшов до питання постійних сповіщень на своєму iPhone. Гендиректор Apple вирішив повністю не відмовлятися від сповіщень з додатків або вимикати звук на смартфоні, а налаштував систему під себе:

Якщо ви, хлопці, цього не робите [не стежите за повідомленнями], якщо у вас є iPhone, а ви цього не робите, я б порадив вам почати стежити за цим. Особисто я зайшов і сильно зменшив кількість повідомлень. Я запитав себе, чи дійсно мені потрібно отримувати тисячі повідомлень на день? Це не те, що підвищує цінність мого життя або робить мене кращим. І тому я вимкнув усі непотрібні повідомлення.

В кінці виступу Тім Кук ще раз нагадав, що компанія ніколи не прагнула змусити клієнтів користуватися iPhone або iPad більше, ніж потрібно, а зараз ще і допомагає людям позбутися залежності від смартфонів.

"Щоразу, коли ви берете смартфон, це означає, що ви відводите погляд від того, з ким маєте справу, розмовляєте, правильно? І якщо ви дивитеся на свій телефон більше, ніж в чужі очі, значить ви робите щось не так. Ми хочемо навчити людей того, як справлятися з цим. Вони [методи] з часом стануть кращими, як і всі, що ми робимо. Ми будемо впроваджувати інновації в цьому напрямку так, як і в інших областях".

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