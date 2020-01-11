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Як виглядатиме центр зі спостереження за китами: ефектна візуалізація проєкту

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Як виглядатиме центр зі спостереження за китами: ефектна візуалізація проєкту - фото 1

Архітектурне бюро Dorte Mandrup опублікувало рендери норвезького центру зі спостереження за китами на Північному полярному колі.

Центр планують побудувати до 2022 року неподалік від міста Анденес – в одному з найкращих у світі місць для спостереження за китами. Зараз в пошуку китів Анденес вже відвідують близько 50 тисяч туристів на рік, а з появою центру їхня кількість повинна збільшитися, вважають архітектори проєкту.

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Дах будівлі буде покритий натуральним каменем, який з часом заросте мохом і зіллється з навколишнім середовищем. Спостерігати за китами можна буде з будівлі через панорамне засклення або з оглядового майданчика на даху.

У центрі розмістяться виставкові площі, офіси, кафе і магазин. Детальніше дізнатися про ссавців можна буде у виставковому залі. Головна мета центру – підвищити обізнаність про китів і допомогти зберегти їх в навколишньому середовищі.

Як виглядатиме центр зі спостереження за китами: ефектна візуалізація проєкту - фото 379033

Як виглядатиме центр зі спостереження за китами: ефектна візуалізація проєкту - фото 379034

Як виглядатиме центр зі спостереження за китами: ефектна візуалізація проєкту - фото 379036

Як виглядатиме центр зі спостереження за китами: ефектна візуалізація проєкту - фото 379037

Як виглядатиме центр зі спостереження за китами: ефектна візуалізація проєкту - фото 379038

Як виглядатиме центр зі спостереження за китами: ефектна візуалізація проєкту - фото 379039

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Джерело: dezeen
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