Як виглядали вулиці і жителі Таїланду 40 років тому

Фото самобутнього Таїланду, які точно справлять на вас враження.

Таїланд сьогодні для багатьох став одночасно і місцем пляжного відпочинку, і країною, де можна спробувати смачні страви, і місцем, де можна спробувати багато чого ще...

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Перефразовуючи відосі слова, можна сказати, що все, що відбувається в Таїланді, залишається в Таїланді. Напевно більшість сучасних жителів України в 1978 році і гадки не мали про те, як виглядає життя в цій країні. Тим часом ці яскраві архівні фотографії показують, наскільки Таїланд – цікаве місце. Зберігаючи азіатську самобутність, країна поступово вбирала в себе все сучасне.

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