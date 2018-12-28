Вперше в історії людина самостійно перетнула Антарктиду

Американський спортсмен-екстремал Колін О'Бреді став першим в історії людства, хто перетнув Антарктиду наодинці.

Відомо, що в подорожі американець провів 54 дня. При цьому саме останні 32 години виявилися для нього найважчим випробуванням.

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"І нехай останні 32 години виявилися найскладнішими у моєму житті, вони, по правді кажучи, принесли мені найкращі моменти, які я коли-небудь відчував. Весь час я був занурений в себе, сфокусований на кінцеву мету, що дозволяло мені зробити висновки і уроки з цієї подорожі", – розповів Колін О'Бреді.

Американець Колін О'Бреді

Фінальні 129 кілометрів О'Бреді пройшов майже за добу, без зупинок. Таким чином американець встановив світовий рекорд.

В цілому спортсмен подолав самостійно півтори тисячі кілометрів. Друзі та шанувальники могли спостерігати за пересуваннями О'Бреді за допомогою соціальних мереж.

Колін О'Бреді пересік Антарктиду наодинці

Варто відзначити, що американець вирішив пройти шлях, який почав два роки тому колишній британський військовий. Однак той загинув в екстремальних умовах.

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