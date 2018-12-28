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Вперше в історії людина самостійно перетнула Антарктиду

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Американець пересік Антарктиду - фото 1
Американець пересік Антарктиду / theguardian

Американський спортсмен-екстремал Колін О'Бреді став першим в історії людства, хто перетнув Антарктиду наодинці.

Відомо, що в подорожі американець провів 54 дня. При цьому саме останні 32 години виявилися для нього найважчим випробуванням.

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"І нехай останні 32 години виявилися найскладнішими у моєму житті, вони, по правді кажучи, принесли мені найкращі моменти, які я коли-небудь відчував. Весь час я був занурений в себе, сфокусований на кінцеву мету, що дозволяло мені зробити висновки і уроки з цієї подорожі", – розповів Колін О'Бреді.

Американець Колін О'Бреді - фото 298060
Американець Колін О'Бреді

Фінальні 129 кілометрів О'Бреді пройшов майже за добу, без зупинок. Таким чином американець встановив світовий рекорд.

В цілому спортсмен подолав самостійно півтори тисячі кілометрів. Друзі та шанувальники могли спостерігати за пересуваннями О'Бреді за допомогою соціальних мереж.

Колін О'Бреді пересік Антарктиду наодинці - фото 298061
Колін О'Бреді пересік Антарктиду наодинці

Варто відзначити, що американець вирішив пройти шлях, який почав два роки тому колишній британський військовий. Однак той загинув в екстремальних умовах.

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Джерело: theguardian
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