Ефектні пейзажі світу від Марка Адамуса: яскраві фото

Тревел-фотограф ділиться знімками зі свої подорожей, які показують особливу красу нашого світу.

Знайомтесь, Марк Адамус (Marc Adamus) – талановитий художник та фотограф з Франції, який зараз працює та мешкає на заході Північної Америки. Чоловік фокусується на природі та пейзажних фото, фіксуючи особливу красу нашої планети. Талант Марк та його захопливі роботи не залишають байдужим нікого. Тому не дивно, що навіть за його профілем в соцмережі Instagram стежать понад 82 тисячі осіб.

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Джерело всіх фото: instagram.com/marcadamus/

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