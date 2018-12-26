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Ефектні пейзажі світу від Марка Адамуса: яскраві фото

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Вражаючі мандри світом - фото 1
Вражаючі мандри світом / instagram.com/marcadamus

Тревел-фотограф ділиться знімками зі свої подорожей, які показують особливу красу нашого світу.

Знайомтесь, Марк Адамус (Marc Adamus) – талановитий художник та фотограф з Франції, який зараз працює та мешкає на заході Північної Америки. Чоловік фокусується на природі та пейзажних фото, фіксуючи особливу красу нашої планети. Талант Марк та його захопливі роботи не залишають байдужим нікого. Тому не дивно, що навіть за його профілем в соцмережі Instagram стежать понад 82 тисячі осіб.

І ще: Дика краса Південної Америки: вражаючі фото

Ефектні пейзажі світу від Марка Адамуса: яскраві фото - фото 297601

Ефектні пейзажі світу від Марка Адамуса: яскраві фото - фото 297602

Ефектні пейзажі світу від Марка Адамуса: яскраві фото - фото 297603

Ефектні пейзажі світу від Марка Адамуса: яскраві фото - фото 297604

Ефектні пейзажі світу від Марка Адамуса: яскраві фото - фото 297605

Ефектні пейзажі світу від Марка Адамуса: яскраві фото - фото 297606

Ефектні пейзажі світу від Марка Адамуса: яскраві фото - фото 297607

Ефектні пейзажі світу від Марка Адамуса: яскраві фото - фото 297608

Ефектні пейзажі світу від Марка Адамуса: яскраві фото - фото 297609

Ефектні пейзажі світу від Марка Адамуса: яскраві фото - фото 297610

Ефектні пейзажі світу від Марка Адамуса: яскраві фото - фото 297611

Ефектні пейзажі світу від Марка Адамуса: яскраві фото - фото 297612

Ефектні пейзажі світу від Марка Адамуса: яскраві фото - фото 297613

Ефектні пейзажі світу від Марка Адамуса: яскраві фото - фото 297614

Ефектні пейзажі світу від Марка Адамуса: яскраві фото - фото 297615

Ефектні пейзажі світу від Марка Адамуса: яскраві фото - фото 297616

Ефектні пейзажі світу від Марка Адамуса: яскраві фото - фото 297617

Ефектні пейзажі світу від Марка Адамуса: яскраві фото - фото 297618

Ефектні пейзажі світу від Марка Адамуса: яскраві фото - фото 297619

Ефектні пейзажі світу від Марка Адамуса: яскраві фото - фото 297620

Ефектні пейзажі світу від Марка Адамуса: яскраві фото - фото 297621

Ефектні пейзажі світу від Марка Адамуса: яскраві фото - фото 297622

Джерело всіх фото: instagram.com/marcadamus/

Читайте також: Вражаючі пейзажі Гонконгу: яскраві фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМс
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