Як виглядали відомі політики в молодості

Більшість облич політиків можна без зусиль впізнати. А от декого впізнати можна насилу!

Відомі політики вдень і вночі під прицілом фотокамер, і здається, що ми знаємо про них абсолютно все.

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Однак до того, як прийти до влади, вони жили звичайним життям, як ми з вами. І у кожного з них збереглося багато фотографій, які сьогодні не публікують на перших шпальтах. Хто б міг подумати, що Джастін Трюдо в молодості був справжнім диснеївським принцом, а Сільвіо Берлусконі був співаком?

У цій збірці ви знайдете фотографій відомих політиків, які напевно не бачили раніше.

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