Думала, що видра: жінка побачила у болоті блакитну акулу (відео)

Реббі Роу з американського міста Істхем (штат Массачусетс) побачила в болоті живу істоту і подумала, що це видра. Насправді у воді плавала блакитна акула.

Найімовірніше, хижачка заблукала, коли прямувала на зимівлю. Цю версію підтверджує і старший науковець з відділу морського рибальства Массачусетса Грег Скомаль.

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"Я подумала, що це канадська річкова видра. Спостерігала за нею близько хвилини, і вона почала плавати навколо. Я подумала: "Гаразд, це не видра. У неї є плавники", – розповідає американка.

До слова, блакитні акули виростають до трьох метрів і важать майже 181 кілограм, на зиму вони зазвичай мігрують в Південну Америку.

"Зараз у багатьох видів період міграції. Мис Код має форму гака, і це іноді збиває з пантелику тварин, які прямують на південь", – пояснив Скомаль. Він додав, що знята на відео акула в хорошому стані і може самостійно вибратися з болота.

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