Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Біля Статуї Свободи сфотографували 12-метрового горбатого кита

  • 57
Горбаті кити повертаються до Нью-Йорка - фото 1
Горбаті кити повертаються до Нью-Йорка / coolantarctica

У гавань Нью-Йорка повернулися горбаті кити – одного з них помітили неподалік від Статуї Свободи.

Фотокореспондент Бьорн Кілс, яку вдалося зловити момент спливання кита біля легендарної нью-йоркської пам'ятки, оцінив його довжину в 12 метрів.

І ще: Чиказьких пінгвінів випустили погуляти на футбольний стадіон: кумедні фото та відео

Берегова охорона США обізнана про появу кита в бухті. Там попередили, що втрутяться, тільки якщо тварина заплутається в сітках або їй буде загрожувати небезпека.

Кити почали повертатися у гавань Нью-Йорка кілька років тому – місцеві журналісти припускають, що причиною цього стало прийняття низки законопроєктів, які допомогли очистити води і відновити там колишній рівень планктону.

Читайте також: У Чорнобилі вперше помітили рідкісного птаха, голос якого схожий на людський

Джерело: reuters
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Життя без меж. Ніку Вуйчичу – 38, дивіться виступи найвідомішого мотиватора
  • 04 грудня, 17:20
  • 226
Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 07 грудня, 11:18
  • 528
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2701475
Загрузка...
Новини