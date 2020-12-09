Біля Статуї Свободи сфотографували 12-метрового горбатого кита

У гавань Нью-Йорка повернулися горбаті кити – одного з них помітили неподалік від Статуї Свободи.

Фотокореспондент Бьорн Кілс, яку вдалося зловити момент спливання кита біля легендарної нью-йоркської пам'ятки, оцінив його довжину в 12 метрів.

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Humpback whale in New York Harbor ready for closeup at Statue of Liberty https://t.co/DJ7mCnGVgs pic.twitter.com/wbPPJAMtTd — Reuters (@Reuters) December 9, 2020

Берегова охорона США обізнана про появу кита в бухті. Там попередили, що втрутяться, тільки якщо тварина заплутається в сітках або їй буде загрожувати небезпека.

Кити почали повертатися у гавань Нью-Йорка кілька років тому – місцеві журналісти припускають, що причиною цього стало прийняття низки законопроєктів, які допомогли очистити води і відновити там колишній рівень планктону.

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