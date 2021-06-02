Як виглядали б актори серіалу ДРУЗІ у 2024: архівне фото стало вірусним

Серіал ДРУЗІ повернувся у 2021 зі спеціальним епізодом, викликавши справжній захват у фанатів. Порція ностальгії накрила інтернет, а також нагадала про те, як змінились актори. Щоправда, журналісти прогнозували далеко не такий чудовий вигляд зірок.

Далеко не найвеселіший 2021 рік з пандемією хоча б трохи врятував спецепізод серіалу "Друзі", під час якого за 104 хвилин глядачі встигли і посміятись, і поплакати від зворушливого возз'єднання, передає Радіо MAXIMUM.

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Відзначимо, що останній епізод культового серіалу вийшов на екрани ще у 2004. Саме тоді журналісти вже почали припускати, як акторський склад зміниться за 20 років. Хоч до 2024 ще кілька років, але ми з впевненістю можемо сказати, що "комп'ютерна магія" від газетярів не виправдала себе. Відповідним фото з журналу поділилась користувачка реддіта з ніком RollerGirlB, зробивши його справді вірусним:

І поки коментатори намагались вгамувати сміх, то дехто все ж помітив, що Джої (Метт Леблан) приміряв на "Возз'єднання" дуже схожу сорочку, що єдине зійшлось з "прогнозом".

До слова, сьогодні актори "Друзів" мають такий вигляд:

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