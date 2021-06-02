Дженніфер Еністон порадувала шанувальників свіжими фото зі зйомок спецвипуску Друзів

Минулого тижня відбулася прем'єра довгоочікуваного спеціального епізоду культового серіалу "Друзі". І актриса Дженніфер Еністон продовжує тішити фанатів зворушливим фото зі знімального майданчика "Друзі: Возз'єднання".

Так, Дженніфер Еністон опублікувала в своєму Instagram знімок моменту, коли вона з колегами по знімальному майданчику спецвипуску Друзів робить селфі. І розповіла, що продовжує насолоджуватися любов'ю, яку вона отримала після виходу в ефір фільму "Друзі: Возз'єднання".

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"Все ще насолоджуюся любов'ю від Друзів: Возз'єднання. Дякую кожному з вас", – написала зірка.

Серед опублікованих кадрів є також селфі з режисером першого сезону Друзів – Джеймсом Берроузом, якого Еністон назвала "татом". А ще смішне фото з Девідом Швіммером і Джастіном Бібером та Хейлі Бібер.

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