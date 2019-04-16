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Як виглядала Вітні Х'юстон на початку своєї кар'єри

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Талант, краса і граціозність – все це про Вітні - фото 1
Талант, краса і граціозність – все це про Вітні / Fanpop

Співачка Вітні Х'юстон була найяскравішою зіркою американської естради протягом декількох десятків років. Красуня з білосніжною усмішкою і приголомшливим сильним голосом підкорила серця мільйонів шанувальників у всьому світі.

Х'юстон і зараз залишається однією з найпопулярніших артисток в світі. Її чудовий вокал продовжує зачаровувати, а фотографії і фільми нагадують про талановиту співачку, актрису і модель, яка стала символом американської сцени.

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Такі діаманти, як Вітні, народжуються один раз на тисячу років. Талант, краса і граціозність, дивовижний голос, якому немає рівних, зробили її найяскравішою зіркою, яка продовжує сяяти навіть після смерті.

Дивіться красиві фото молодої Вітні Х'юстон, зроблені в період 1980-х років.

Як виглядала Вітні Х'юстон на початку своєї кар'єри - фото 321811

Як виглядала Вітні Х'юстон на початку своєї кар'єри - фото 321812

Як виглядала Вітні Х'юстон на початку своєї кар'єри - фото 321813

Як виглядала Вітні Х'юстон на початку своєї кар'єри - фото 321814

Як виглядала Вітні Х'юстон на початку своєї кар'єри - фото 321815

Як виглядала Вітні Х'юстон на початку своєї кар'єри - фото 321816

Як виглядала Вітні Х'юстон на початку своєї кар'єри - фото 321817

Як виглядала Вітні Х'юстон на початку своєї кар'єри - фото 321818

Як виглядала Вітні Х'юстон на початку своєї кар'єри - фото 321819

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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