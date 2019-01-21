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Ролик Хлої Кардашян з донькою захопив мережу: це дуже мило

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За добу ролик зібрав майже 13 мільйонів переглядів - фото 1
За добу ролик зібрав майже 13 мільйонів переглядів / instagram

Зірка реаліті-шоу Хлої Кардашян зі своєю донькою Тру розчулили користувачів новим відео.

Ролик з'явився на сторінці зірки в Instagram.

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На відео Кардашян грає зі своєю донькою, не пускаючи її до телефону, на який вони і знімали ролик. Дівчинка повзе до ґаджета, а мати обережно відтягує її за ножки.

Після декількох спроб дівчинка все ж дісталася до телефону, поваливши його на підлогу. Камера в цей момент записала забавні кадри. Після цього Хлої знову встановила телефон і вони продовжили з Тру грати на камеру. За добу ролик зібрав майже 13 мільйонів переглядів, а користувачі засипали мати і дівчинку компліментами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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