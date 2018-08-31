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1 вересня Музика Привітання

Як виглядала кімната принца Гаррі в коледжі

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У принца Гаррі ще в юні роки склався улюблений "типаж" жінки - фото 1
У принца Гаррі ще в юні роки склався улюблений "типаж" жінки / cosmopolitan

Де проводив час принц Гаррі поза навчанням у Ітонському коледжі у Вінздорі.

Під час навчання Гаррі тимчасово жив в досить скромній кімнаті з бежевими стінами, картатими шторами і дерев'яним письмовим столом з портретом матері принцеси Діани на ньому.

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Цікаво, що одну зі стін з килимом прикрашає портрет Холлі Беррі. Про це знаменита актриса пожартувала в своєму Twitter. "Окей, принц Гаррі, я все бачу", – прокоментувала фото молодого принца Холлі Беррі. Мережа вибухнула коментарями після курйозного поста Беррі. За словами користувачів, у принца Гаррі ще в юні роки склався улюблений "типаж" жінки, і почали порівнювати Холлі з його дружиною Меган Маркл. "Я думаю, нам не слід дивуватися, що він одружився на Меган Маркл", "Звичайно, нічого поганого зі смаком принца Гаррі в жінках", "Так це була ти, дівчино!".

Як виглядала кімната принца Гаррі в коледжі - фото 273396
Як виглядала кімната принца Гаррі в коледжі
Як виглядала кімната принца Гаррі в коледжі - фото 273395
Як виглядала кімната принца Гаррі в коледжі
Як виглядала кімната принца Гаррі в коледжі - фото 273397
Як виглядала кімната принца Гаррі в коледжі

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Джерело: cosmopolitan
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