Принц Гаррі і Меган Маркл завели домашнього улюбленця, – ЗМІ

Принц Гаррі і його дружина герцогиня Сассекська Меган Маркл зважилися завести домашнього вихованця – собаку.

Як повідомляється, перед весіллям Меган забрала з Канади свого пса породи бігль на прізвисько Гай. А зараз герцогиня наполягла на тому, щоб в палаці завели ще одного цуценя.

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Меган Маркл наполягла на ще одному собаці

Варто відзначити, що в Букінгемському палаці поки офіційно не підтвердили інформацію про поповнення в королівській сім'ї.

Крім цього, порода і кличка собаки поки невідомі.

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