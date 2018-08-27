Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Принц Гаррі і Меган Маркл завели домашнього улюбленця, – ЗМІ

  • 75
Принц Гаррі і Меган Маркл - фото 1
Принц Гаррі і Меган Маркл / Getty

Принц Гаррі і його дружина герцогиня Сассекська Меган Маркл зважилися завести домашнього вихованця – собаку.

Як повідомляється, перед весіллям Меган забрала з Канади свого пса породи бігль на прізвисько Гай. А зараз герцогиня наполягла на тому, щоб в палаці завели ще одного цуценя.

Це цікаво: Чому Меган Маркл завжди тримає руки в кишенях: пояснення фахівця

Меган Маркл наполягла на ще одному собаці - фото 272337
Меган Маркл наполягла на ще одному собаці

Варто відзначити, що в Букінгемському палаці поки офіційно не підтвердили інформацію про поповнення в королівській сім'ї.

Крім цього, порода і кличка собаки поки невідомі.

Читайте також: Меган Маркл розповіла, що залишить у спадок своїй доньці

Джерело: people
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 17:00, 30 серпня
  • 1739
Як обрати найкращий соковитискач: порівняння, особливості та ціни
  • 17:00, 27 серпня
  • 511
Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
  • 14:14, 29 серпня
  • 251
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Меган Маркл