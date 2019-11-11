Як виглядала Емілі Ратажковскі у 17 років: архівне фото

Популярна модель Емілі Ратажковскі здивувала фанатів давнім фото, на якому їй всього 17 років. Цей знімок відповідає на всі підступні питання, приміром, чи робила дівчина пластику і чи її це форми.

28-річна американська модель, акторка та бізнеследі Емілі Ратажковскі активно займається не лише різними проєктами, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за зіркою стежать понад 24 млн підписників, і це не дивно, адже дівчина не соромиться ділитись з фанатами доволі відвертими знімками.

І ще: Тут спекотно: сексуальна Алексіс Рен потішила пляжними фото

Нещодавно Емілі показала архівні знімки, на яких їй всього 17 років. І вони вкотре підтверджують, що зірка не робила жодної пластики.

instagram.com/emrata

Читайте також: Сексуальна гравець у покер зваблює Марокко своїми формами (фото)