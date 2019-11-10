Сексуальна гравець у покер зваблює Марокко своїми формами (фото)

Популярна модель Сара Андервуд потішила шанувальників сонячними знімками зі своєю мандрівкою Марокко. Навіть там білявка не соромилась обирати доволі відверті образи. Тут спекотно!

35-річна американська фотомодель, блогерка та професійний гравець у покер Сара Андервуд активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 9 мільйонів підписників. І це не дивно, адже там білявка ділиться світлинами своїх буднів та мандрів. Тому, сторінка Сари повна захопливими пейзажами та відвертими знімками.

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Підтверджує це і недавня подорож красуні у Марокко, для якої вона також обрала доволі звабливі образи. Готові до спекотних кадрів?

Гортайте галерею:

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