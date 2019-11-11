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Тут спекотно: сексуальна Алексіс Рен потішила пляжними фото

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Алексіс Рен у купальнику - фото 1
Алексіс Рен у купальнику / instagram.com/alexisren

Популярна модель Алексіс Рен лише мріє потрапити до ангелів Victoria's Secret, однак вже має армію прихильників та ефектну вроду. А недавні фото у бікіні лише це підтверджують!

22-річна каліфорнійська модель Алексіс Рен активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де має понад 13 мільйонів підписників. І це не дивно, адже дівчина, яка мріє про кар'єру у Victoria's Secret, має всі дані привабливої моделі. Алексіс щодня займається йогом, балетом та відвідує спортзал, тому зовсім не соромиться демонструвати публіці свої розкішні форми.

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Нещодавно дівчина поділилась сонячними фото у рожевому купальнику, який підкреслює її струнку фігуру. Фанати не забарились і одразу ж засипали її компліментами та лайками. Ця краля справді із легкістю може рекламувати будь-що, якщо покаже свою чарівну усмішку.

Тут спекотно: сексуальна Алексіс Рен потішила пляжними фото - фото 367308

Тут спекотно: сексуальна Алексіс Рен потішила пляжними фото - фото 367309

Тут спекотно: сексуальна Алексіс Рен потішила пляжними фото - фото 367310

Джерело фото: instagram.com/alexisren

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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