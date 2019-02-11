Як виглядала б Toyota Supra, якби стала позашляховиком

Дизайнер Рейн Приск представив своє бачення того, як може виглядати позашляховик, побудований на базі Toyota Supra нового покоління. Автомобіль отримав величезні "зубасті" колеса та ліфтовану підвіску.

Судячи по зображенню, опублікованому Пріском у своєму Facebook, дизайнер додав спорткару розширені колісні арки, сходинку під дверима, шноркель, лебідку, масивні буксирувальні вушка та багажник на дах.

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Якби Toyota Supra була позашляховиком

Реальна Supra дебютувала на січневому автосалоні в Детройті. Машина побудована на одній платформі з BMW Z4 і оснащена шестициліндровим турбомотором потужністю 340 кінських сил, що працює у парі з восьмиступеневим "автоматом". Перші сто кілометрів на годину купе набирає за 4,3 секунди.

До цього Пріск показав, як міг би виглядати позашляховик, створений на базі Bugatti Chiron:

Так би виглядав Bugatti Chiron у формі позашляховика

На японському ринку модель також буде доступу з "четвірками" потужністю 197 і 258 кінських сил. Перша з них зможе розганятися до "сотні" за 6,5 секунди, а друга – за 5,2 секунди.

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