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Як виглядала б Toyota Supra, якби стала позашляховиком

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Дизайнер показав, як би виглядала позашляхова Toyota Supra - фото 1
Дизайнер показав, як би виглядала позашляхова Toyota Supra / cnet

Дизайнер Рейн Приск представив своє бачення того, як може виглядати позашляховик, побудований на базі Toyota Supra нового покоління. Автомобіль отримав величезні "зубасті" колеса та ліфтовану підвіску.

Судячи по зображенню, опублікованому Пріском у своєму Facebook, дизайнер додав спорткару розширені колісні арки, сходинку під дверима, шноркель, лебідку, масивні буксирувальні вушка та багажник на дах.

І ще: Першу Toyota Supra 2020 продали на аукціоні

Якби Toyota Supra була позашляховиком - фото 306986
Якби Toyota Supra була позашляховиком

Реальна Supra дебютувала на січневому автосалоні в Детройті. Машина побудована на одній платформі з BMW Z4 і оснащена шестициліндровим турбомотором потужністю 340 кінських сил, що працює у парі з восьмиступеневим "автоматом". Перші сто кілометрів на годину купе набирає за 4,3 секунди.

До цього Пріск показав, як міг би виглядати позашляховик, створений на базі Bugatti Chiron:

Так би виглядав Bugatti Chiron у формі позашляховика - фото 306985
Так би виглядав Bugatti Chiron у формі позашляховика

На японському ринку модель також буде доступу з "четвірками" потужністю 197 і 258 кінських сил. Перша з них зможе розганятися до "сотні" за 6,5 секунди, а друга – за 5,2 секунди.

Читайте також: В Японії показали особливу версію Toyota Supra

Джерело: Motor
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