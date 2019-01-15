У США представили нову Toyota Supra

На міжнародному автосалоні в Детройті відбулася довгоочікувана прем'єра Toyota Supra нового, п'ятого за рахунком покоління. Фактично йдеться про відродження моделі, оскільки продукту з ім'ям Supra в гамі Toyota не було з серпня 2002 року, тобто майже 17 років.

Нове купе носить внутрішньозаводський індекс A90. Розробка моделі почалася у 2012 році, її створювали в рамках співпраці Toyota і BMW, тому Supra побудована на загальній платформі з новим BMW Z4.

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Toyota Supra нового покоління

За вигляд купе відповідала студія CALTY Design Research, яка розташовується в Каліфорнії. Екстер'єр серійної Supra багато в чому перегукується з концепт-каром Toyota FT-1, який показали ще взимку 2014 року. Довгий капот, зміщена до задньої осі кабіна – класичні пропорції, які, за задумом дизайнерів, повинні викликати асоціації з легендарною Toyota 2000GT зразка 1967 року.

У салоні – строго два місця. Інтер'єр оформлений в спортивному ключі, його характеризують мінімалістична передня панель, велика комбінація приладів, впізнаване кермо, ковшоподібні сидіння. Все зроблено так, щоб водій був сконцентрований на процесі керування автомобілем. Звертає на себе увагу встановлений у верхній частині планшетний дисплей мультимедійної системи з контролером iDrive – це запозичено у BMW.

Toyota Supra нового покоління

Toyota Supra нового покоління

У Детройті модель представили у версії з 3,0-літровим рядним шестициліндровим бензиновим бітурбомотором BMW B58B30. Потужність – 340 к.с, крутний момент – 500 Нм. Мотор працює у парі з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач ZF. З місця до 100 км/год нова Supra розганяється за 4,3 секунди, максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год. Привід – задній, з активним диференціалом, який в залежності від дорожньої ситуації і погодних умов перерозподіляє крутний момент між правим і лівим ведучими колесами в діапазоні від нуля до 100%.

У Європі та Північній Америці продажі новинки стартують влітку нинішнього року. У США ціни на модель будуть починатися з позначки 49 990 доларів.

Toyota Supra нового покоління

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