Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Валентина Ліга Чемпіонів

В Японії показали особливу версію Toyota Supra

  • 45
Японці показали свіжу версію Toyota Supra - фото 1
Японці показали свіжу версію Toyota Supra / Motor

Відділення Toyota Racing Development (TRD) представило на автосалоні в Осаці прототип GR Supra Performance Line Concept TRD.

Концепт, що натякає на появу в лінійці Supra нової версії, отримав аеродинамічні елементи з вуглепластику та нові колеса.

І ще: Як швидко та зручно розмитнити авто: корисні поради євробляхерам

Від звичайної Supra версія від TRD відрізняється деталями обважування. Спорткар укомплектований карбоновим спойлером з вінглетами, бічними аеродинамічними накладками та спідницями, а також спойлером. Спеціально для концепту розроблені нові ковані алюмінієві колеса розміром 19 дюймів.

Технічно авто не відрізняється від серійної версії. Спорткар оснащений 340-сильною "шісткою", восьмидіапазонним "автоматом", адаптивною підвіскою та активним заднім диференціалом, які він ділить з BMW Z4 нового покоління. При цьому на японському ринку модель доступна і з чотирициліндровими турбомоторами.

В Японії показали особливу версію Toyota Supra - фото 306919

В Японії показали особливу версію Toyota Supra - фото 306920

В Японії показали особливу версію Toyota Supra - фото 306921

В Японії показали особливу версію Toyota Supra - фото 306922

В Японії показали особливу версію Toyota Supra - фото 306923

В Японії показали особливу версію Toyota Supra - фото 306924

Раніше свій варіант обважування для нової Supra показало ательє Prior Design. Фахівці компанії зобразили, як буде виглядати машина в widebody-обвісі з композитних матеріалів з дуже широкими крилами та великим фіксованим антикрилом.

Читайте також: Lamborghini відновила купе Miura президента FIA

Джерело: Motor
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
День святого Валентина 2019: інтимні аксесуари для незабутньої ночі (18+)
  • 11 лютого, 22:15
  • 1880
Дівчина тижня: королева еротики та пишногруда модель Деніз Мілані (18+)
  • 10 лютого, 16:10
  • 2875
Привітання з Днем святого Валентина 2019: побажання для закоханих
  • 17:50
  • 31382
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології