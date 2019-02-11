В Японії показали особливу версію Toyota Supra

Відділення Toyota Racing Development (TRD) представило на автосалоні в Осаці прототип GR Supra Performance Line Concept TRD.

Концепт, що натякає на появу в лінійці Supra нової версії, отримав аеродинамічні елементи з вуглепластику та нові колеса.

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Від звичайної Supra версія від TRD відрізняється деталями обважування. Спорткар укомплектований карбоновим спойлером з вінглетами, бічними аеродинамічними накладками та спідницями, а також спойлером. Спеціально для концепту розроблені нові ковані алюмінієві колеса розміром 19 дюймів.

Технічно авто не відрізняється від серійної версії. Спорткар оснащений 340-сильною "шісткою", восьмидіапазонним "автоматом", адаптивною підвіскою та активним заднім диференціалом, які він ділить з BMW Z4 нового покоління. При цьому на японському ринку модель доступна і з чотирициліндровими турбомоторами.

Раніше свій варіант обважування для нової Supra показало ательє Prior Design. Фахівці компанії зобразили, як буде виглядати машина в widebody-обвісі з композитних матеріалів з дуже широкими крилами та великим фіксованим антикрилом.

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