Ілон Маск здав за добу чотири тести на COVID-19, а результати назвав нісенітницею

Знаменитий американський мільярдер, один з найбагатших людей в світі Ілон Маск повідомив, що за добу зробив чотири тести на коронавірус, і два виявилися позитивними. Зараз у нього з'явилися симптоми застуди.

Ілон Маск уточнив, що використовував швидкі тести на антигени від компанії BD. І, за його словами, відбувається щось вкрай оманливе: "один і той же апарат (для аналізу), один і той же тест, одна і та ж медсестра".

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У коментарях мільярдер також повідомив, що чекає результати ще кількох ПЛР-тестів від різних лабораторій, але це займе близько доби. Також він додав, що крім симптомів звичайної застуди, "поки нічого незвичайного".

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD. — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2020

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