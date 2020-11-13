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Ілон Маск здав за добу чотири тести на COVID-19, а результати назвав нісенітницею

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Ілон Маск - фото 1
Ілон Маск / instagram

Знаменитий американський мільярдер, один з найбагатших людей в світі Ілон Маск повідомив, що за добу зробив чотири тести на коронавірус, і два виявилися позитивними. Зараз у нього з'явилися симптоми застуди.

Ілон Маск уточнив, що використовував швидкі тести на антигени від компанії BD. І, за його словами, відбувається щось вкрай оманливе: "один і той же апарат (для аналізу), один і той же тест, одна і та ж медсестра".

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У коментарях мільярдер також повідомив, що чекає результати ще кількох ПЛР-тестів від різних лабораторій, але це займе близько доби. Також він додав, що крім симптомів звичайної застуди, "поки нічого незвичайного".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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