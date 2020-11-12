Все почалось з дивного симптому: Х'ю Грант порівняв коронавірус з Вайнштейном

Популярний актор Х'ю Грант розповів, як перехворів на коронавірус, а також здивував кумедними порівняннями своїх симптомів.

60-річний британський актор Х'ю Грант нещодавно став зіркою інтерв'ю зі Стівеном Кольбером, у якому розповів, як сам перехворів на COVID-19. Звісно ж, не обійшлось і без чудового почуття гумору зірки фільму "Щоденник Бріджит Джонс".

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Виявилось, що Гран разом зі своєю дружиною Анною Еберштейн занедужали ще у лютому, коли новини про коронавірус лише почали з'являтись у медіа.

"Все почалося з дуже дивного симптому –- я почав страшенно сильно пітніти. Я ніби був одягнений в пончо з поту, що лякає відчуття. Потім мої очі ніби збільшилися у рази в три... І у мене з'явилося відчуття, що на моїх грудях сидить якийсь великий чолов'яга, типу Харві Вайнштейна. Потім я зрозумів, що перестав відчувати запахи, почалася паніка. На той час всі тільки почали говорити про це як про один із симптомів. Я почав нюхати квіти, нічого. Став приходити у відчай все більше і більше. Принюхувався до сміттєвих баків – і нічого. Знаєте, в такому стані ви навіть не проти понюхати чужі пахви, бо вам не хочеться в це вірити. Прийшовши додому, я розпилив собі прямо в обличчя парфуми дружини – Chanel No. 5. Нічого не відчув, тільки осліп". – додав актор.

Х'ю Грант також додав, що у його організмі досі є антитіла до коронавірусу, хоч і минуло чимало місяців після того, як він видужав.

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