Як відсвяткувати Всесвітній день ліні: ТОП 5 ідей для байдикування

20 серпня відзначають неофіційне свято всіх ледарів – Всесвітній день ліні (World Laziness Day). Якщо ви теж належите до цієї категорії людей (ну хоча б іноді!) – то сьогодні у вас є повне право побайдикувати. Тільки не лінуйтесь дочитати наші поради!

День ліні започаткували в 1985 році в Колумбії. Точна історія виникнення свята не відома, але ми підозрюємо, що в цей день якийсь роботяга прокинувся вранці і вирішив, що з нього досить. Зробив собі каву, взяв пульт від телевізора і повернувся в ліжко.

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Ідею ледачого дня підтримали не лише в Колумбії, і дуже швидко свято запозичили багато держав. Звісно, мета World Laziness Day зовсім не в тому, щоб оспівувати ледарів. Насправді – це нагадування людству про важливість відпочинку і повноцінного сну.

Трудоголікам, які ще не були у відпустці або працюють по 12 годин на добу, радимо відзначити Всесвітній день ліні обов'язково!

На жаль, не всі можуть дозволити собі байдикувати в будні, але в деяких країнах світу в цей день всі жителі мають право на повноцінний вихідний. Наприклад, у Чорногорії проводять змагання, у яких перемагає той, хто довше пролежить. Можна пити, їсти, спати, базікати або ж не робити нічогісінько.

Якщо ви вже відпрацювали свій робочий день – у вас є чудова нагода полінуватись увечері! Ми радимо зробити це вишукано, тож ловіть ідеї для байдикування.

5 ідей лінивого відпочинку

Відкладіть усі справи на потім і прокрастинуйте із задоволенням. Не готуйте. Просто замовте доставку їжі. Сходіть в спа-центр, салон краси або на масаж (якщо вам не лінь :) Не відповідайте на електронні листи або телефонні дзвінки. Подивіться старі-добрі американські комедії.

5 правил, як правильно лінуватись

Не переспіть! Надмірний сон збільшує вироблення гормону стресу – кортизолу. Не переїдайте! Це позбавляє неробство сенсу, адже енергія йде на перероблення з'їденого. Не думайте про те, що потрібно щось робити. Сила такої думки запускає симпатичну нервову систему. Не дивіться фільмів і телепередач про роботу. Не проводьте увесь день у ліжку. Повільні прогулянки – відмінна лінива медитація.

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