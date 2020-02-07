Що відрізняє жінку у стосунках від самотньої

Чим же відрізняється жінка у стосунках від самотньої? Прості спостереження від психологів.

Жінка у стосунках, як не дивно, налаштована на оточуючих, самотня зосереджена на собі – їй важливіші завжди лише її бажання, вона ставить їх на перше місце. У стосунках жінка часто усміхається, усмішка стиль її життя.

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Самотня жінка зазвичай помітна в натовпі за похмурим або незадоволеним виразом обличчя, вона рідко усміхається. Жінка у стосунках має певні почуттям емпатії, тобто, вміє співчувати, розуміє емоції іншої людини. Вона вміє створювати стосунки, уникає конфліктів, знає, коли потрібно вчасно промовчати.

Самотня жінка створює враження холодної особи, частіше роздуває конфлікти замість того, щоб їх гасити. Саме самотня жінка схильна до суперечок і постійних спроб нав'язати свою точку зору. У стосунках жінка в усьому намагається бачити позитивні сторони, шукає користь для себе і дає користь іншим. У самотньої, в основному, переважає негативне мислення. Їй властиво бачити все в чорному кольорі, усюди помічати якісь мінуси.

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