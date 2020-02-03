Найбільш велелюбні жінки за знаком Зодіаку

Дівчата, які народилися під цими сузір'ями не стануть сумніватися у своєму коханні: вони такі влюбливі, що навіть Купідон облітає їх стороною!

Овен

Подруги забуті, справи занедбані: нічого дивного, дівчина-Овен закохана. Тепер вже точно по-справжньому – сердечко б'ється, очі сяють, усмішка на весь рот. Подумаєш, вчора спостерігалися такі самі симптоми, щоправда, об'єкт уваги був зовсім іншим...

Рак

І знову статус "закохана". Так, це про дівчину-Рака, хоча ще недавно всі віртуальні знайомі співчували водній красуні, розглядаючи на її сторінці картинки з розбитими серцями. Але Рак швидко забуває про невдалі романи і заводить нові стосунки – вона не страждає від своєї влюбливості і просто насолоджується життям.

Стрілець

Дівчина-Стрілець закохується з першого погляду. Але ненадовго – через кілька хвилин це мине, адже на горизонті з'явився новий принц. Вогняна красуня міняє хлопців, як рукавички, але не треба звинувачувати Стрільця в легковажності – вона кожен раз щиро впевнена у своїх почуттях. А якщо любов пройшла, значить, обранець був не таким вже і прекрасним.

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