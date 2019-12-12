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Чому жінкам потрібно регулярно займатися сексом

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Науковці рекомендують не відмовлятися від сексу - фото 1
Науковці рекомендують не відмовлятися від сексу

Науковці проводять чимало досліджень, аби розповісти про користь того чи іншого заняття. Не минулося й без вивчення сексу. Зокрема, вчені розповіли, чому жінкам слід якомога частіше займатися сексом. Причина вагома, повірте!

Учені з Університету Макгілла в Канаді з'ясували, що молоді жінки, які часто займаються сексом, мають значно кращу пам'ять, ніж ті панянки, які приділяли цьому заняттю менше часу.

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Дослідники попросили 78 гетеросексуальних жінок у віці від 18 до 29 років, пройти комп'ютеризовану перевірку пам'яті. Ця програма проаналізувала, наскільки швидко вони згадують абстрактні слова, факти й обличчя.

А скільки разів на тиждень ви займаєтеся сексом? Адже вчені виявили, що жінки, які роблять це частіше, легше згадують слова і запам'ятовують факти, ніж їх менш сексуально активні колеги. Однак секс ніяк не вплинув на їхню здатність запам'ятовувати обличчя. Річ у тім, що заняття сексом покращує нейрогенез – зростання нервової тканини в гіпокампі, яка дозволяє підвищити продуктивність пам'яті. Обличчя не запам'ятовуються краще, тому що ці образи не пов'язані безпосередньо з гіпокампом.

Регулярне заняття сексом позитивно впливає на пам'ять - фото 373897
Регулярне заняття сексом позитивно впливає на пам'ять

Ми виявили дивовижний зв'язок між хімічними речовинами, які передають сигнали задоволення у мозок, і пам'яттю. Навіть невеликої вибірки даних виявилося достатньо, щоб підтвердити теорію: сексуальна активність покращує пам'ять, – сказав Йенс Преснер, професор психології в Університеті Макгілла.

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Джерело: Med2
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