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Як кава впливає на командну роботу: несподіване дослідження

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Як кава насправді впливає на роботу - фото 1
Як кава насправді впливає на роботу

Американські науковці розповіли, чи варто починати робочий день у колективі з кави і як впливає цей ароматний напій на загальну атмосферу.

Дослідники з Каліфорнійського університету та Університету в Огайо вважають, що люди здатні у рази краще займаються командною робою, якщо цей процес включає каву. Річ у тому, що напій може покращити взаємодію та сприяє спілкуванню.

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Якщо у попередніх дослідженнях намагались визначити лише вплив кофеїну на індивідуальну працездатність, то нове дозволило розширити рамки до колективної. Кава покращує увагу всіх працівників не лише до завдання, а й до колег.

Це підтвердив і експеримент за участю 72 студентів, який отримав два етапи. Під час першої частини піддослідних розділили на команди по 5 людей. Частина з них за пів години до початку спільної роботи разом пила каву, а інша – прямо перед стартом робочого процесу. Наприкінці добровольці мали оцінити себе та своїх партнерів. Виявилось, що ті, хто раніше мав перерву на кофеїн, давали значно більші бали і собі, і колегам.

Як кава впливає на командну роботу: несподіване дослідження - фото 416499

Під час другої частини дослідження групи піддослідних розділили лише за тим, що частина пила каву з кофеїном, а частина – без. Саме ті, хто вживав звичайну каву, також мали значно кращі показники.

Науковці вважають, що все через загострення уваги, яка дозволяє глибше взятись за обговорювану тему, а також уважніше ставитись до колег.

Як кава впливає на командну роботу: несподіване дослідження - фото 416498

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Джерело: kanobu
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