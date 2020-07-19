На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Як кава впливає на командну роботу: несподіване дослідження
-
- 14
Американські науковці розповіли, чи варто починати робочий день у колективі з кави і як впливає цей ароматний напій на загальну атмосферу.
Дослідники з Каліфорнійського університету та Університету в Огайо вважають, що люди здатні у рази краще займаються командною робою, якщо цей процес включає каву. Річ у тому, що напій може покращити взаємодію та сприяє спілкуванню.
І ще: Експерти розповіли, чому ми після відеоконференцій почуваємось виснаженими
Якщо у попередніх дослідженнях намагались визначити лише вплив кофеїну на індивідуальну працездатність, то нове дозволило розширити рамки до колективної. Кава покращує увагу всіх працівників не лише до завдання, а й до колег.
Це підтвердив і експеримент за участю 72 студентів, який отримав два етапи. Під час першої частини піддослідних розділили на команди по 5 людей. Частина з них за пів години до початку спільної роботи разом пила каву, а інша – прямо перед стартом робочого процесу. Наприкінці добровольці мали оцінити себе та своїх партнерів. Виявилось, що ті, хто раніше мав перерву на кофеїн, давали значно більші бали і собі, і колегам.
Під час другої частини дослідження групи піддослідних розділили лише за тим, що частина пила каву з кофеїном, а частина – без. Саме ті, хто вживав звичайну каву, також мали значно кращі показники.
Науковці вважають, що все через загострення уваги, яка дозволяє глибше взятись за обговорювану тему, а також уважніше ставитись до колег.
Читайте також: Науковці розповіли, чому в офісах мають бути велотренажери
-
16:54Літо майбутнього буде надто спекотним для людей
-
16:19Учені розповіли, коли люди перестають бути оптимістами
-
15:51Дратівливим жінкам порадили пити це щодня
-
15:22Сифіліс не винен: учені вважають, що Рафаель помер від одного з видів коронавірусу
-
14:50Як правильно готуватися чоловікам до стрижки: корисні поради
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
14:32Як кава впливає на командну роботу: несподіване дослідження
-
14:21Інженер побив світовий рекорд з підіймання штанги: у цьому йому допоміг екзоскелет
-
13:50Типова блогерка: мем з котом підкорив мережу
-
13:18На 3D-принтері вперше вдалось створити двоповерховий дім
-
12:49Сексуальна Демі Роуз похизувалась розкішним бюстом
-
12:19Spotify, Apple Music і YouTube Music: порівняння, огляд та ціни стрімінгових сервісів
-
11:53Африканський континент розламається на дві частини: заява вчених
-
11:22Яким знакам Зодіаку варто уникати конфліктів 19 липня
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:50Віталік чи Володя – який брат на фото? ТЕСТ до 49-річчя Віталія Кличка
-
10:21Зірка Рівердейлу показала фанатам свою реальну фігуру
-
09:50Потворна бельгійська архітектура, яка дивує: епічні фото
-
09:27Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 19 липня
-
08:51Які продукти обов'язково мають бути на сніданок
-
08:19Погода в Україні 19 липня: точний прогноз на сьогодні
- 18 липня
-
22:53Переможець Мастер Шеф Професіонали 2 сезон – Євген Грибеник: біографія і фото
-
21:24Секс з самого ранку: оголена Настя Каменських похизувалась апетитними формами
-
20:4919 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:2015 крутих ідей використання звичайного спирту в побуті
-
14:50Як правильно готуватися чоловікам до стрижки: корисні поради
-
12:19Spotify, Apple Music і YouTube Music: порівняння, огляд та ціни стрімінгових сервісів
-
10:50Віталік чи Володя – який брат на фото? ТЕСТ до 49-річчя Віталія Кличка
-
09:27Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 19 липня
-
08:19Погода в Україні 19 липня: точний прогноз на сьогодні
- 18 липня
-
22:53Переможець Мастер Шеф Професіонали 2 сезон – Євген Грибеник: біографія і фото
-
21:24Секс з самого ранку: оголена Настя Каменських похизувалась апетитними формами
-
19:23ТОП-10 популярних хітів з 2000-х, які наспівують досі
-
16:47Він Дізель святкує 53 роки: 5 найкращих фільмів з іменинником
-
14:21ТЕСТ: Перевір, що ти знаєш про середньовічні замки?
-
12:51Гороскоп на цей тиждень 20 – 26 липня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 18 липня
-
08:24Не зраджують бренду: аналітики назвали найбільш відданих водіїв
- 17 липня
-
21:02Спробуйте і ви: науковці назвали найпопулярніші рольові ігри для сексу
-
18:00Всесвітній день емодзі: Вгадай справжнє значення смайликів, які щодня використовуєш
-
16:06Червона і зелена зони: МОЗ оновило список країн, після яких не потрібна самоізоляція
-
12:39Генрі Кавілл зібрав собі ігровий ПК: у скільки йому обійшовся комп
-
10:32Антитіла – Кіно: дивіться новий масштабний кліп гурту, знятий в українській пустелі
-
09:10Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 17 липня
-
07:24Як перетворити перекус на корисну звичку: 5 простих способів
- 16 липня
-
21:23Що буде з вами, якщо ви перестанете займатися сексом
-
19:16ДРУЗІ та Гаррі Поттер: як би виглядали культові фільми та серіали, якби у них знімався кіт
-
16:515 книг із напруженим сюжетом, які не залишать вас байдужими
-
14:10ТОП 10 найкращих фільмів 2020-го: рейтинг BBC за перше півріччя
-
11:51У Карпатах пронісся незвичайний смерч: вражаюче фото