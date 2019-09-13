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Як відомі моделі авто отримали свої назви
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У багатьох автовиробників свої історії імен моделей машин. Volkswagen особливо славився цікавим підходом до цієї відповідальної справи.
Наприклад, всі пам'ятають суперечку щодо моделі Touareg. Цілий модельний ряд отримав свою назву завдяки народу туареги: єдиному у світі народу півночі Африки, де чоловіки навіть в домашньому колі носять пов'язки на обличчях.
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Практично всі моделі Volkswagen отримали назви на честь швидких вітрів, крім моделі Golf – легендарне ім'я походить від течії Гольфстрім.
Scirocco. Вітер з африканської Сахари, що дає Європі хвилі спеки, подарував ім'я цілому автомобільному класу. Jetta. Утворено від англ. jet stream – струминний перебіг. Це вузький повітряний потік з великими швидкостями у верхній тропосфері і стратосфері.
Passat. Тропічний вітер, що дме між тропіками цілий рік. Модель Camaro у Chevrolet бере витоки від Camarade – терміна, що означає бойовий товариш або союзник. А іноді машини не можуть отримати задуману назву через присвоєння окремих букв іншими виробниками, наприклад, Tesla так і не заволоділа ім'ям Sexy тому, що літеру "Е" присвоїв Mercedes-Benz своєму Е-класу. Або ж Porsche програв Peugeot в цифрах 901, бо нуль посередині може використовувати тільки французький автобренд, але модель 911 Porsche, як виявилося, звучить дуже навіть нічого.
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