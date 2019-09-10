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Volkswagen ID.3: компанія показала свій перший серійний електромобіль

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Перший серійний електрокар ID.3 від Volkswagen - фото 1
Перший серійний електрокар ID.3 від Volkswagen / theverge

В рамках автосалону у Франкфурті компанія Volkswagen представила свій перший серійний електромобіль – ID.3. Базова версія електрокара на одному заряді здатна подолати до 330 км.

Зовні новинка ID.3 схожа на Golf, але вона стане набагато просторішою всередині. Звільнити місце вийшло шляхом розміщення електродвигуна над задньою віссю, а акумуляторної батареї на підлозі.

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Volkswagen ID.3 - фото 353934
Volkswagen ID.3
Volkswagen ID.3 - фото 353937
Volkswagen ID.3

Базова версія ID.3 отримає акумулятори ємністю 45 кВт·год, з пробігом до 330 км на одній зарядці. У компанії повідомляють, що ця версія авто коштуватиме менш як 30 000 євро. Модифікації з акумуляторними блоками ємністю 58 кВт·год і 77 кВт·год і пробігом, 420 і 547 км відповідно обійдуться дорожче.

Авто оснастять віртуальною панеллю приладів, 10-дюймовою центральною консоллю, проєкційним екраном і системою голосового управління. Також передбачені бездротова зарядка для смартфонів, звукова система Beats і матричні фари. Повідомляється, що ID.3 надійде в продаж в середині 2020 року.

Volkswagen ID.3 - фото 353935
Volkswagen ID.3
Volkswagen ID.3 - фото 353938
Volkswagen ID.3
Volkswagen ID.3 - фото 353936
Volkswagen ID.3

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Джерело: theverge
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