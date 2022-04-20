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Як відновлюватимуть Харків: архітектор штаб-квартири Apple назвав перший крок
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Архітектор Норман Фостер розповів, що допоможе відновити поруйнований Харків. Тепер же він назвав перший крок, без якого просто неможливо уявити собі відбудову цього прекрасного міста.
Під час онлайн-наради обговорили реконструкцію міста. Зокрема став відомим перший крок у його відновленні. Про це розповіли у пресслужбі Харківської міської ради.
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Відновлювати Харків будуть поетапно
Під час онлайн-зустрічі Норман Фостер розповів, що вже створив план проєкту маніфесту міста. Він, за словами архітектора, не остаточний і підлягатиме коригуванню.
Першим кроком буде генеральний план міста, пов'язаний з регіоном, з метою об'єднати найулюбленішу і найшанованішу спадщину минулого з найбажанішими та найзеленішими елементами інфраструктури та будівель, – наголосив він.
Якщо спростити, то Фостер планує допомогти створити місто майбутнього зараз. І зробити це потрібно так, щоб містяни планували у ньому своє життя на десятиліття вперед. Він додав, що для реалізації проєкту запросить найкращих архітекторів, а також дизайнерів.
Натомість мер Харкова Ігор Терехов підкреслив, що станом на 19 квітня зруйновано близько 25% будинків у місті. Російські загарбники знищили безліч адміністративних будівель, будинків у центрі, житлових районів. Передовсім мовиться про П'ятихатки, Рогань та Північну Салтівку.
Після війни Харків потребуватиме нових об'єктів соцсфери – лікарень, шкіл і дитячих садочків, – додав він.
Зазначимо, що у Міністерстві з питань реінтеграції та тимчасово окупованих територій повідомили про 1,7 тисячі пошкоджених або знищених багатоквартирних будинків на Харківщині.
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