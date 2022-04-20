Як відновлюватимуть Харків: архітектор штаб-квартири Apple назвав перший крок

Архітектор Норман Фостер розповів, що допоможе відновити поруйнований Харків. Тепер же він назвав перший крок, без якого просто неможливо уявити собі відбудову цього прекрасного міста.

Під час онлайн-наради обговорили реконструкцію міста. Зокрема став відомим перший крок у його відновленні. Про це розповіли у пресслужбі Харківської міської ради.

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Відновлювати Харків будуть поетапно

Під час онлайн-зустрічі Норман Фостер розповів, що вже створив план проєкту маніфесту міста. Він, за словами архітектора, не остаточний і підлягатиме коригуванню.

Першим кроком буде генеральний план міста, пов'язаний з регіоном, з метою об'єднати найулюбленішу і найшанованішу спадщину минулого з найбажанішими та найзеленішими елементами інфраструктури та будівель, – наголосив він.

Якщо спростити, то Фостер планує допомогти створити місто майбутнього зараз. І зробити це потрібно так, щоб містяни планували у ньому своє життя на десятиліття вперед. Він додав, що для реалізації проєкту запросить найкращих архітекторів, а також дизайнерів.

Натомість мер Харкова Ігор Терехов підкреслив, що станом на 19 квітня зруйновано близько 25% будинків у місті. Російські загарбники знищили безліч адміністративних будівель, будинків у центрі, житлових районів. Передовсім мовиться про П'ятихатки, Рогань та Північну Салтівку.

Після війни Харків потребуватиме нових об'єктів соцсфери – лікарень, шкіл і дитячих садочків, – додав він.

Зазначимо, що у Міністерстві з питань реінтеграції та тимчасово окупованих територій повідомили про 1,7 тисячі пошкоджених або знищених багатоквартирних будинків на Харківщині.

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