Експерти підрахували, яка країна найбільше допомагає Україні

З'явилася статистична інформація від Кільського інституту світової економіки. Вони порівняли міжнародну допомогу Україні й визначили, хто дає найбільше.

Кільський інститут світової економіки провів розрахунки від початку війни й до 27 березня. Вони створили Ukraine Support Tracker – нову базу даних державної підтримки України.

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Крістоф Требеш, директор з досліджень Кільського інституту та провідний автор Ukraine Support Tracker, розповідає, що "існують напрочуд сильні відмінності, як з точки зору абсолютної суми підтримки, так і у відсотках від ВВП країни-донора".

Якщо оцінювали лише кількісно допомогу Україні, то найбільше передали США – приблизно 7,6 мільярда євро. У трійку також увійшли Польща (це приблизно 1 мільярд) та Велика Британія (приблизно 500 мільйонів).

Проте на графіку видно відмінності між кількістю фінансів, гуманітаркою та військовою допомогою, яку надають різні країни.

"Ми не можемо надати повну картину, тому що військова допомога, зокрема, Україні не завжди є прозорою. Але ми зробили все можливе, щоб ретельно перерахувати та кількісно оцінити всі заходи підтримки, які стали загальновідомими", – повідомляє Крістоф Требеш. Метою дослідників є регулярне оновлення та безперервне вдосконалення програми підтримки України.

Якщо розраховувати допомогу Україні відносно ВВП країн, то найбільшим прихильником України є Естонія, а також Польща й Литва.

"Географічна близькість до України, здається, відіграє важливу роль у залученні країн Східної Європи", – прокоментував Требеш.

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