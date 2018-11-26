Ці продукти можуть спровокувати розвиток діабету

Вживання цих продуктів провокує збільшення концентрації цукру в крові і інсулінову недостатність, що є передумовами до виникнення діабету 2-го типу.

Фахівці назвали продукти, якими не варто зловживати, щоб не мати проблем зі здоров'ям.

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Продукт перший: борошняне. Вироби з білого рафінованого борошна – хліб, булки, печиво, макарони – швидко перетравлюються і сприяють стрибку цукру. У їжу слід вживати вироби з цільнозерновий борошна – строго помірно і в поєднанні з овочами.

Борошняні вироби негативно впливають на здоров'я / sevenstarsbakery

Продукт другий: білий рис. Любов до білого шліфованого рису, як і до борошняного, може довести до діабету, на жаль. За словами дієтолога, для цього сумного досягнення, потрібно їсти рис приблизно 4-5 разів на тиждень, цього вже достатньо. У рисі мало клітковини, і після його вживання у кров викидається відразу велика кількість глюкози.

Продукт третій: молоко. Хоча молочні продукти в цілому і корисні, довести до діабету здатні і вони. Дієтолог зазначив, що в молоці, сметані, ряжанці та сирі багато насичених жирів, які можуть провокувати інсулінову недостатність. Більше однієї склянки молока на день дорослій людині пити не потрібно.

Молоком не варто зловживати / Secret Lands Farm

Продукт четвертий: ковбаса. При щоденному вживанні ковбаси і сосисок в організмі буде розвиватися дефіцит інсуліну. Ризик розвитку діабету при цьому зростає майже вдвічі.

Продукт п'ятий: солодощі. Все залежить від їх кількості. Якщо з'їдається багато, це веде до набору зайвої ваги, а цей фактор сприяє появі діабету.

Солодощі – не найкращий варіант / Cape May-Lewes Ferry

Продукт шостий: цукровмісні напої. Різні газованої води, пакетовані соки й алкоголь – все це істотно підвищує рівень глюкози в крові. У любителів таких напоїв ймовірність довести себе до діабету збільшується на 25%.

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