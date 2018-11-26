Названо напої, які негативно впливають на шлунок

Лікарі назвали напої, які на їхню думку, можна сміливо назвати найшкідливішими для шлунка. Система травлення людини з такими напоями справляється погано, або ж зовсім.

Перший тип найшкідливіших для шлунка напоїв: алкоголь. За словами експертів, алкоголь діє на шлунок як агресивний токсин. Головний компонент спиртних напоїв – етанол, а також ацетальдегід – продукт, що утворюється в результаті засвоєння алкоголю організмом, – мають канцерогенний ефект, порушуючи роботу клітин шлунка.

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Алкоголь – не найкращий вибір для шлунка

Другий тип найшкідливіших для шлунка напоїв: коктейлі. Спиртні напої, що містять у своєму складі цукор або хімічні добавки (лікери, коктейлі з газованими напоями) позбавлені поживних речовин, але при цьому рясніють калоріями.

Третій тип найшкідливіших для шлунка напоїв: чай і кава. Напої, що вживаються мільйонами людей для бадьорості, здатні викликати здуття живота, а також сприяють появі таких руйнівних для слизової шлунка явищ, як ерозії та виразки. Це, перш за все, стосується тих, хто п'є багато кави і чаю.

Зловживання кавою негативно впливає на шлунок / MyRecipes

Четвертий тип найшкідливіших для шлунка напоїв: енергетики. Алкоголь і стимулюючі компоненти, які входять до цих напоїв, у деяких випадках здатні привести до алкогольної коми, констатували вчені. Ці напої здатні викликати загострення гастриту, виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки.

Що особливо шкідливо? Ні в якому разі не можна поєднувати прийом енергетичного напою з алкоголем. Ці напої протилежні за дією: один стимулює, а інший розслабляє. Кофеїн в енергетику посилює дію алкоголю на мозок. Наслідки такого змішування можуть бути жахливими.

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