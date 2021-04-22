Як відкрити вино без штопора: незвичайний лайфхак підкорює мережу

У кожного в житті траплялась ситуація, коли потрібно відкрити вино, а під рукою нема штопора. І тоді в пригоді стає креативність та звичайні побутові предмети. Але ці дівчата показали простий спосіб, який не завдасть шкоди ні пляшці, ні людям навколо.

На платформі Reddit користувач з ніком MeliaDanae поділився корисним відео, на якому двоє дівчат показують швидкий спосіб відкрити пляшку вина без штопора. За кілька годин допис піднявся у тренди, привернувши до себе увагу.

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Річ у тому, що дівчатам для того, щоб позбутись корка, знадобились лише запальнички для газової плитки. Просте нагрівання горлечка пляшки допомагає витіснити корок без зусиль і за кілька секунд. Хоч коментатори і пожартували, що у деяких людей чомусь вдома є кілька запальничок, але нема штопора, але зійшлись на думці, що це хороший лайфхак.

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