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Прості лайфхаки з сіллю, про які ви не знали
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Сіль є кожному домі, але вона не лише доповнює смак страв, а й може стати у пригоді для чистоти та затишку вдома. Ловіть 6 крутих ідей, як використовувати сіль у побуті.
Звичайна сіль насправді має більше способів використання, аніж просто зробити їжу смачнішою. Тому Радіо Maximum зібрало перевірені лайфхаки зі звичайною сіллю, які полегшать життя.
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Перевірка свіжості яєць
Для цього достатньо налити пів склянки води, додати туди 2 чайні ложки солі та розмішувати доти, доки сіль повністю не розчиниться. Тоді покласти яйце в отриманий розчин. Якщо яйце вже не першої свіжості, то воно підійметься на поверхню, якщо ж свіже – залишиться на дні.
Чистота сковорідок
Якщо в домі є чавунна сковорідка, то її чистка точно не приносить задоволення. Але полегшити процес допоможе проста порада: перед миттям посипте пательню сіллю та за деякий час протріть паперовим рушничком.
Профілактика забивання труб
Засипте пів склянки солі у злив та залийте приблизно літром окропу. Для максимального ефекту можна ще й додати трохи соди. Після цього зачекайте 15 хвилин та промийте стічною водою. Якщо повторювати цю процедуру раз у тиждень або два, то ймовірність засмічення труб буде мізерною.
Порятунок скатертини від вина
Якщо під час веселих посиденьок на лляну чи бавовняну скатертину пролилось вино, то не варто прощатись із нею назавжди. Достатньо максимально швидко посипати пляму сіллю, щоб вона поглинула всю вологу. Опісля вже можна замочити скатертину у холодній воді на 30-40 хвилин, а вже тоді прати, як звичайно.
Проти нальоту на чашках
Шанувальники міцних чаю та кави знають, що з часом на чашках з'являється не надто красивий наліт. Позбавитись від нього можна просто: потемніння на чашках потрібно потерти невеликою кількістю солі. Перед цим горнята варто намочити.
Для сяючих срібних прикрас
Срібні вироби також мають властивість тьмянішати, а повернути сяйво дозволить розчин з 250 мл води та 2 столових ложок солі. Ним варто добре протерти прикраси, а тоді витерти серветками. Якщо й це не допомагає, то в хід піде натирання срібла дуже дрібною сіллю. Звісно ж, після таких дій прикраси треба промити у воді та натерти м'якою вовняною тканиною.
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