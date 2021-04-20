Як приготувати ідеальний розсипчастий рис: простий лайфхак (відео)

Блогерка розкрила секрет, як зробити розсипчастий рис без зайвих зусиль, і тепер можна забути про попередні кулінарні невдачі. Зацініть!

Шеф-кухар Поппі О'Тул активно веде профіль в соцмережі ТікТок, де ділиться різноманітними порадами щодо кулінарії. Але саме недавній ролик дівчини став справді вірусним. Виявилось, що проблема приготувати розсипчастий рис, а не кашу, значно актуальніша.

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"Я обожнюю варити рис саме так, хоча є чимало різних способів. Цей рецепт підказала мені моя колега", – пояснила блогерка. Почнемо з того, що потрібні лише рис, вода та каструля.

Як приготувати розсипчастий рис:

Промити рис та залити його водою (на одну склянку рису потрібно 1,5 склянки води)

Кип'ятити упродовж трьох хвилин

Накрити каструлю кришкою та вимкнути вогонь, залишивши у такому стані ще на 12 хвилин

Смакувати!

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